Работа КПВВ "Станица Луганская" временно прекращена из-за пожарной опасности и восстановительных работ

В связи с пожарной опасностью и восстановительными работами работа пункта пропуска "Станица Луганская" (Луганская область) временно прекращена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Станично-Луганской районной государственной администрации в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня в воскресенье, 4 октября, КПВВ "Станица Луганская" осуществлять пропуск граждан с/на оккупированную территорию не будет", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что на КПВВ осуществляются восстановительные работы, а также мониторинг ситуации с очагами тления.

Как сообщали Українські Новини, масштабные лесные пожары в Луганской области начались в среду, 30 сентября.

Ранее сообщалось о том, что в результате разгула стихии погибли уже 11 человек.

Кроме того, в субботу, 3 октября, спасатели ликвидировали один из очагов пожаров в Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

Также в Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров.

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