подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Работа КПВВ "Станица Луганская" временно прекращена из-за пожарной опасности и восстановительных работ
04 октября 2020, воскресенье, 13:30 56
Общество 2020-10-04T13:45:01+03:00
Українські Новини
Работа КПВВ "Станица Луганская" временно прекращена из-за пожарной опасности и восстановительных работ

Работа КПВВ "Станица Луганская" временно прекращена из-за пожарной опасности и восстановительных работ

Елена Новикова
Станица Луганская, Закрытие КПВВ, Пожары в Луганской области, КПВВ
Станица Луганская. Фото: facebook.com/93600UA
Станица Луганская. Фото: facebook.com/93600UA

В связи с пожарной опасностью и восстановительными работами работа пункта пропуска "Станица Луганская" (Луганская область) временно прекращена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Станично-Луганской районной государственной администрации в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня в воскресенье, 4 октября, КПВВ "Станица Луганская" осуществлять пропуск граждан с/на оккупированную территорию не будет", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что на КПВВ осуществляются восстановительные работы, а также мониторинг ситуации с очагами тления.

Как сообщали Українські Новини, масштабные лесные пожары в Луганской области начались в среду, 30 сентября.

Ранее сообщалось о том, что в результате разгула стихии погибли уже 11 человек.

Кроме того, в субботу, 3 октября, спасатели ликвидировали один из очагов пожаров в Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

Также в Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров.

Больше новостей о: Станица Луганская Закрытие КПВВ Пожары в Луганской области КПВВ "Станица Луганская"

Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль
В Украине количество новых случаев COVID-19 после рекордного роста начало снижаться
Новости
Работа КПВВ "Станица Луганская" временно прекращена из-за пожарной опасности и восстановительных работ 13:30
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
За сутки количество проведенных ПЦР-теcтов на COVID-19 снизилось на 22,1% 12:30
Тренировка. Фото: пресс-служба
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развития 11:53
Перенос местных выборов из-за коронавируса не обсуждается, — Ермак 11:29
больше новостей
Правила денежных переводов в Украине хотят изменить: какую сумму можно перевести анонимно 05:30
Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать самый выгодный тариф 05:40 Инфографика
Самолет с сыном Дроздова, которому якобы предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ 11:26
Гривна на выходных подешевела. Курс валют от НБУ на 3 октября 05:30
Количество больных, госпитализированных с коронавирусом, резко возросло 10:57
больше новостей
Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать самый выгодный тариф 05:40 Инфографика
Химикус хочет через суд обязать Пашинского выплатить 1,5 млн гривен ущерба 17:45
Самолет с сыном Дроздова, которому якобы предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ 11:26
Правила денежных переводов в Украине хотят изменить: какую сумму можно перевести анонимно 05:30
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами 18:06
больше новостей
Перенос местных выборов из-за коронавируса не обсуждается, — Ермак
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok