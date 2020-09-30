В Луганской области пожары возле 10 сел. Из некоторых эвакуируют жителей

В Луганской области снова горят леса и сухая трава. Из-за сильного ветра работа пожарных усложняется. Есть угроза, что огонь перекинется на жилые дома.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Там сообщили, что продолжается ликвидация пожаров вблизи с. Трехизбенка, с. Кряковка с. Муратово, с. Капитаново Новоайдарского района, а также между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района, где 30 сентябре возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки.

Пожар в Луганской области. Фото: пресс-служба ГосЧС

На территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня, в частности:

Пожар лесного массива на общей площади около 50 га в районе с. Кряковка и с. Трехизбенка Новоайдарского района. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В связи со шквалистым ветром лесной пожар распространился на территорию с. Муратово Новоайдарского района. Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения с. Муратово и с. Капитаново. Информация уточняется.

Пожар лесного массива на общей площади около 10 га в районе с. Малиновое, с. Песчаное и с. Артема Станично-Луганского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на населенные пункты.

Из-за распространения лесного пожара на камыш и сухую траву вблизи с. Артема Станично-Луганского района существует угроза распространения пожара на с. Артема и с. Нижнетеплое. Организуется эвакуация жителей.

Пожар лесного массива на общей площади около 8 га между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района. Предварительно жертв и пострадавших нет. В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на данные населенные пункты.

Спасатели уточняют, сколько зданий пострадали от огня.

Горит сухая трава. Фото: пресс-служба ГосЧС

Всего на пожары привлечено 192 человека и 44 единицы техники. Однако тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м / с.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м / с, в остальные дни ветер 3-12 м / с. Температура воздуха днем ​​от 17 до 25 градусов.

Лес в дыму. Фото: пресс-служба ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, 2 сентября в результате чрезвычайной пожарной опасности на территории Луганской области было зафиксировано 24 возгорания сухой травы на площади около 1 200 га.

Также Луганской области в результате пожара погиб человек, еще двое получили ожоги.

7 сентября пожар потушили.

В воскресенье, 27 сентября, в поселке Василевская Пустошь под Краматорском (Донецкая область) вспыхнул пожар в лесу.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости