Спасатели ликвидировали один из очагов пожаров в Луганской области

В Луганской области в 6:43 спасатели ликвидировали один из очагов масштабных пожаров, которые захватили уже 20 тыс. га леса и сухой травы. Потушили возгорание лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

Пожар на площади около 50 га был локализован в 16:25 2 октября.

Кроме того, продолжается тушение шести основных очагов:

очаг № 1 - пожар, возникший на окраине с. Смоляниново Новоайдарского района, огнем пройдено более 1,4 тыс. га лесных насаждений, в результате порывов ветра периодически наблюдается возникновение верхового пожара в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищеве и Пурдовка. Силы и средства ГСЧС сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи Боровеньок и газораспределительной станции на окраине с. Александровка. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ).

очаг № 2 близ Трехизбенка (Новоайдарский район) с распространением в Северодонецке. Локализован в 20:00 2 октября на площади около 2,6 тыс. Га.

очаг № 3 вблизи сел Лобочеве и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар на площади 300 га. Для тушения дополнительно привлечен пожарный поезд.

очаг № 4 между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ).

очаг № 5 возле с. Ольховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 1,1 тыс. га леса. Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (ИМР).

очаг № 6 вблизи с. Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности.

Как сообщили Українськi Новини, в Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров.

Тем временем, Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

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