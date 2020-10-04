Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожароопасности в Украине

В воскресенье, 4 октября, в некоторых областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за жаркой погоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 4-5 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в воскресенье, 4 октября, в Украине температура воздуха максимально прогреется до + 20 + 24 градуса. Только на северо-востоке будет немного свежее, + 17 + 21 градус. Дождей не будет, лишь в западных областях, а скорее, в Карпатах, возможны локальные осадки.

Кроме того, народный синоптик поделился подробным прогнозом погоды на октябрь. По его словам, больше всего дождей пройдет на юге Украины, а меньше всего - на востоке.

Также в выходные ожидается штормовой ветер.

Ранее сообщалось о том, что синоптики дали экстремальный прогноз на ближайшие 30 лет.

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