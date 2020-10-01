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  • В Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров
01 октября 2020, четверг, 17:54 7
Политика 2020-10-01T18:00:02+03:00
Українські Новини
В Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров

В Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров

Ольга Фандорина
Пожар, Луганская область, Лесной пожар, пожар в Луганской области
Лесной пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС
Лесной пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС

Ветер постепенно будет стихать в Луганской области, где бушуют сильные пожары. Уже завтра скорость ветра упадет до 7-12 м/сек. Об этом начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передает РБК-Украина.

Еще этой ночью будут наблюдаться порывы ветра до 20 м/с, а уже в пятницу, 2 октября, скорость ветра упадет до 7-12 м/сек.

В то же время, по прогнозу Ургідрометцентру, осадков в ближайшие сутки не прогнозируется. "Нет, дождей не ожидаем", - сказал Билык.

Напомним, в течение дня 30 сентября на территории Луганской области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах, которые в результате сильного ветра с порывами до 28 м/с быстро распространились на значительную площадь.

В свою очередь Офис Президента заявил, что учитывает информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться незаконными вооруженными формированиями с временно оккупированной территории и повлечь возникновение части из этих пожаров в нынешних погодных условиях.

30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров.

Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами боевиков.

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