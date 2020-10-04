За сутки количество проведенных ПЦР-теcтов на COVID-19 снизилось на 22,1%

3 октября было проведено 19 402 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 22,1% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 6 232 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 3,5 раза меньше по сравнению с 2 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки было проведено 19 402 методом ПЦР, а также 6 232 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 382 259 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине количество новых случаев COVID-19 после рекордного роста начало снижаться.

Также ВОЗ зарегистрировала тесты на коронавирус, показывающие результат через 15-20 минут.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, кто может пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 бесплатно.

Кроме того, с 5 октября в Украине обновили карантинное зонирование.

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