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19 сентября 2020, суббота, 23:05 1744
Общество 2020-09-19T23:05:34+03:00
Українські Новини
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм

Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм

Надежда Комендантова
Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com
Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как Минздрав отменил обязательные тесты на коронавирус для выходящих из самоизоляции лиц, сдать ПЦР-тест на коронавирус в любом городе Украины можно бесплатно, однако есть важный нюанс. Чтобы провести тестирование за счет государства, необходимо придерживаться конкретного алгоритма. 

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 19 сентября, пишет РБК-Украина.

Чиновник уточняет, что семейные врачи в случае симптомов коронавирусной инфекции у пациентов должны отправлять бригады для проведения бесплатного ПЦР-тестирования.

"ПЦР-тестирование делается людям, имеющим симптомы или признаки коронавирусной болезни. В таком случае обращайтесь к семейному врачу, который должен отправить мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тестирование. Если семейный врач говорит вам, что нужно куда-то поехать и сдать тест, то такой алгоритм не предусмотрен. Семейный врач должен отправить мобильную бригаду к человеку, если он говорит, что у него есть симптомы", - сказал министр.

Степанов подчеркивает, что деньги за ПЦР-тестирование при обращении к семейному врачу уже заплачены. Пациенту не придется платить ни копейки. Однако в министерство неоднократно жалуются люди, которым дают направление на сдачу анализа в частные лаборатории.

"Никакие частные лаборатории. Я акцентирую на этом внимание, потому что мы получаем большое количество обращений граждан, когда вопреки установленным правилам людей куда-то отправляют ждать в очередях", - сказал Степанов.

При этом он напомнил, что ПЦР-тестирование должны делать всем без исключения людям, которые попали в больницы с пневмонией.

Как сообщали Українськi Новини, за прошедшие сутки в Украине заболеваемость коронавирусом увеличилась, а смертность упала почти на треть.

Также Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

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