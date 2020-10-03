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03 октября 2020, суббота, 13:52 135
Медицина 2020-10-03T14:30:02+03:00
Українські Новини
"Коронавирусный" антирекорд в Украине зафиксирован несмотря на резкое снижение ПЦР-тестирования

"Коронавирусный" антирекорд в Украине зафиксирован несмотря на резкое снижение ПЦР-тестирования

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, ПЦР-тесты, Тестирование на коронавирус, ИФА-тесты
Тест на коронавирус. Фото: Kerch.one
Тест на коронавирус. Фото: Kerch.one

2 октября, когда Украина установила "коронавирусные" антирекорды по количеству новых случаев и смертей, было проведено 24 915 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 15,6% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 22 102 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 4,2% больше по сравнению с 1 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 47 017 тестирований, из них 24 915 методом ПЦР, а также 22 102 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 362 857 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 3 октября поступило 4 916 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 289 416 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября количество проведенных исследований на коронавирус методом ПЦР снизилось составило 29,5 тыс., методом ИФА - 21,2 тыс.

Также с 5 октября в Украине обновили карантинное зонирование.

Тем временем, сегодня 206-й день карантина: какие ограничения действуют в регионах Украины

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