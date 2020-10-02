подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 октября 2020, пятница, 13:46 1009
Общество 2020-10-02T14:15:01+03:00
Українські Новини
В Харьковском горсовете опровергли слухи о смерти Кернеса

В Харьковском горсовете опровергли слухи о смерти Кернеса

Валерия Драгомирова
Шарите, Геннадий Кернес, Харьковский горсовет, Коронавирус у Кернеса
Геннадий Кернес. Фото: facebook/gennadykernes/
Геннадий Кернес. Фото: facebook/gennadykernes/

Харьковский городской совет заявляет, что угрозы жизни мэра Харькова Геннадия Кернеса, заболевшего коронавирусом, нет.

Об этом говорится в заявлении горсовета, передают Українськi Новини.

"Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, которая накрыла вчера вечером харьковские паблики и соцсети - не более чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за пост городского головы на предстоящих выборах", - сказано в нем.

Отмечается, что Кернес проходит лечение в берлинской клинике "Шарите".

Отделение, в котором находится мэр, имеет четкий регламент своей работы, который не предусматривает наличие у пациента и тех, кто его посещает, никаких гаджетов.

Именно этим горсовет объясняет отсутствие видеообращения Кернеса к горожанам.

"Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление", - цитируются в заявлении горсовета строки из официального письма профессора клиники Норберта Сутторпа.

Как сообщали Українськi Новини, Кернес заболел коронавирусом.

17 сентября он был доставлен в немецкую клинику "Шарите" в тяжелом состоянии.

Кернес потратил 4,12 млн гривен на лечение и 1,75 млн гривен на транспортировку в Германию.

Больше новостей о: Шарите Геннадий Кернес Харьковский горсовет Коронавирус у Кернеса

Навальный подтвердил слухи о своей "секретной" вст...
Зе выгнал Фокина, списки кандидатов в мэры, второй...
Харьков не выдавал бесплатно жилье гражданам в 201...
У Кернеса коронавирус и двухстороннее воспаление л...
Крушение Ан-26 под Харьковом. Минобороны расшифровало "черные ящики" самолета
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет несмотря на уменьшение тестирований
Новости
Доллар и евро для платежных карт продолжают дорожать 14:16
Коболев заразился коронавирусом 14:09
Умер врач, фотографию которого использовали на билбордах, посвященных борьбе с COVID-19 14:08
В НСЖУ рассказали как поменять поставщика газа 13:55
В Харьковском горсовете опровергли слухи о смерти Кернеса 13:46
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
Украинским полярникам увеличили размер суточных в 50 раз 22:08
больше новостей
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Сергей Шахов. Фото: ВРУ
Луганщина в огне, власть – бездействует, — Сергей Шахов 20:44
За должность мэра Киева будут соревноваться 20 кандидатов. Что о них известно 19:32 Обновлено
больше новостей
В Украине всплеск заболеваемости коронавирусом — 4 633 новых случая за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok