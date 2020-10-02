В Харьковском горсовете опровергли слухи о смерти Кернеса

Харьковский городской совет заявляет, что угрозы жизни мэра Харькова Геннадия Кернеса, заболевшего коронавирусом, нет.

Об этом говорится в заявлении горсовета, передают Українськi Новини.

"Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, которая накрыла вчера вечером харьковские паблики и соцсети - не более чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за пост городского головы на предстоящих выборах", - сказано в нем.

Отмечается, что Кернес проходит лечение в берлинской клинике "Шарите".

Отделение, в котором находится мэр, имеет четкий регламент своей работы, который не предусматривает наличие у пациента и тех, кто его посещает, никаких гаджетов.

Именно этим горсовет объясняет отсутствие видеообращения Кернеса к горожанам.

"Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление", - цитируются в заявлении горсовета строки из официального письма профессора клиники Норберта Сутторпа.

Как сообщали Українськi Новини, Кернес заболел коронавирусом.

17 сентября он был доставлен в немецкую клинику "Шарите" в тяжелом состоянии.

Кернес потратил 4,12 млн гривен на лечение и 1,75 млн гривен на транспортировку в Германию.

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