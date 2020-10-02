ПФУ направил еще 1,1 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь

В пятницу, 2 октября, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 1,1 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 2,3 миллиарда гривен", - говорится в нем.

Также в ПФУ отметили, что виплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

На финансирование августовских пенсий направили еще 1,1 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

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