ПФУ направил еще 1,1 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь

В пятницу, 2 октября, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook. "На пенсионные выплаты направлено 1,1 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 2,3 миллиарда гривен", - говорится в нем. Также в ПФУ отметили, что виплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. На финансирование августовских пенсий направили еще 1,1 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины Как сообщали Українські Новини, часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно. Кто имеет право на льготные выплаты. Ранее сообщалось о том, что нынешнее поколение 30-летних украинцев может остаться без денег в пожилом возрасте. Кроме того, в Украине пройдет масштабное повышение пенсий. В Министерстве социальной политики рассказали, когда, кому и сколько будут платить. Также у украинцев могут висчитать половину пенсии в некоторых случаях, предусмотренных законодательством.