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02 октября 2020, пятница, 20:00 9 Инфографика
Экономика 2020-10-02T20:00:08+03:00
Українські Новини
ПФУ направил еще 1,1 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь

ПФУ направил еще 1,1 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь

Елена Новикова
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Финансирование пенсий за октябрь
Финансирование пенсий за октябрь

В пятницу, 2 октября, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий октября

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 1,1 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 2,3 миллиарда гривен", - говорится в нем.

Также в ПФУ отметили, что виплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

На финансирование августовских пенсий направили еще 1,1 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд УкраиныНа финансирование августовских пенсий направили еще 1,1 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно. Кто имеет право на льготные выплаты.

Ранее сообщалось о том, что нынешнее поколение 30-летних украинцев может остаться без денег в пожилом возрасте.

Кроме того, в Украине пройдет масштабное повышение пенсий. В Министерстве социальной политики рассказали, когда, кому и сколько будут платить.

Также у украинцев могут висчитать половину пенсии в некоторых случаях, предусмотренных законодательством. 

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