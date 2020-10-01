Поколению 30-летних украинцев "светит" остаться без пенсии: что нужно делать уже сегодня

В то время, как в Кабмине анонсировали новую пенсионную реформу, согласно которой украинцы будут получать по две пенсии сразу, в Украине нынешнее поколение 30-летних находится в опасности остаться без денег в пожилом возрасте. На сегодня, по подсчетам специалистов, один работник содержит одного пенсионера. Потому что сейчас группа так называемого "основного трудоспособного возраста" достаточно солидная. Через 25 лет, когда на пенсию выйдут нынешние тридцати- и сорокалетние, тех, кто должен содержать их, будет безнадежно мало. И изменить это уже невозможно, потому что это трудоспособное население не родилось.

Как сообщает ТСН, всем, кому исполнилось 35 лет, уже сейчас надо позаботиться и просчитать свое будущее.

Так, сейчас существует огромная "бочка", куда все работающие сбрасываются деньгами. А дальше государство пытается распределить эти деньги между всеми пенсионерами. Сейчас получается не очень. Из-за угрожающего соотношения один к одному большинство пенсионеров получает мизер. Но даже на эти выплаты в пенсионной "бочке" хронически не хватает денег. В следующем году туда планируют "закачать" более 200 миллиардов гривен.

В Министерстве социальной политики настроены спасать солидарную систему государства во что бы то ни стало и причина, говорят, в генетике.

"Это не только мое мнение. Есть научные исследования, которые говорят, что человек генетически не способен накапливать себе на старость. Именно государственная система является основой, а все остальное должен подумать человек", - говорит заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Тогда возникает несколько вопросов. Первый - что надо сделать сейчас, чтобы не голодать в старости?

Так, во-первых, надо убедиться, что на государственную пенсию вы все же претендуете. Сделать это можно онлайн со своего компьютера через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Самое простое - при помощи цифровой подписи или банковской идентификации. Там перед вами откроется полная картина прошлого и перспектива будущего. С точки зрения государства, конечно.

Самое главное, на что нужно обратить внимание, - ваш страховой стаж. От трудового он отличается тем, что нужно не просто работать, но и класть деньги в Пенсионный фонд. Чем выше официальная зарплата, тем лучше пенсия. Для тех, кто не платит ничего, этот клуб пенсионеров будет закрытым. То есть, нужно чуть ли не с первого дня работы думать, оформляют ли официально и платят ли взносы, засчитывается ли трудовой стаж.

"Самой большой проблемой у нас является нелегальная занятость. И нелегальная заработная плата. Это проблемы, с которыми надо бороться. Все остальное не столь критическое", - отмечает Николай Шамбир.

Но в стране ситуация такова, что некоторые работодатели держат своих работников на минималке, или платят зарплату в конвертах.

"Сегодня 70% рынок зарплат в тени. Не потому, что все такие непатриоты. А потому, что владельцы предприятий не могут платить 40% налогов, так как в них не хватает рентабельности. И сейчас мы не знаем, какая у нас будет пенсия, где у нас будет пенсия, потому что Пенсионный фонд всегда банкрот", - объясняет народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Чтобы поддержать хотя бы нынешний плохонький баланс, когда один работающий кормит одного пенсионера, в стране должно рождаться и оставаться жить вполне конкретное число людей. И беда в том, что как раз на поколение нынешних 35-летних приходится демографическая пропасть 90-х. Дети просто не родились, поэтому не вырастут и не будут никого содержать. То есть пенсию государству будет брать не с кого.

Надо осознать, что беспокоиться о пенсии в 50 лет - поздно. Надо было начинать еще вчера. Если вы получаете зарплату в конверте, можете забыть даже о минимальной пенсии. Рассчитывайте только на мизерную социальную помощь. Так государство называет деньги тем, кто в Пенсионный фонд ничего не внес.

Инвестиционный банкир утверждает: счастливые пенсионеры те, кто начали откладывать деньги в свои 30. В Украине все еще действует солидарная пенсионная система. То есть существует огромная бочка, куда все, кто работают, сбрасываются деньгами. А дальше государство пытается распределить эти деньги между всеми пенсионерами. Сейчас получается не очень. Из-за угрожающего соотношения один к одному большинство пенсионеров получает мизер. В Министерстве социальной политики настроены спасать солидарную систему государства любой ценой и причина, говорят, в генетике.

"Мы не очень понимаем масштаб цен, который будет. Киев 1990 год, квартира на Крещатике 2-3-х комнатная 5-7-10 тысяч долларов - это был шик. Что сегодня в Киеве за 10 тысяч долларов? В Киеве ничего. Где-то под Житомиром небольшая такая лачужка. Что будет через будущие 30 лет - предусмотреть еще труднее ", - говорит эксперт.

Деньги, положенные в банк, не принесут больших заработков. Но, по крайней мере, немного обгонят инфляцию. Правда, здесь надо быть очень осторожным. Ведь гарантировать, что банк, которому вы доверились, еще будет существовать за четверть века, никто не возьмется.

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)

А вот что государство гарантирует - это выплаты по своим ценным бумагам. Механизм таков: покупаете облигации, то есть занимаете государству, а оно через 10 или 20 лет возвращает их с процентами.

"Выше доход - больше рисков. В ОВГЗ рисков никаких. Государство всегда возвращает, возвращал и будет возвращать сумму инвестиций полную, в отличие от банковских депозитов", - говорит инвестбанкир Тарас Козак.

Этим инструментом очень удачно пользуются чиновники, инвесторы. Но он доступен и простым смертным. Правда, состоятельным.

"В ОВГЗ нельзя откладывать сразу маленькими суммами. Мы рекомендуем первый раз инвестировать сумму от 30 тысяч гривен. Это уже существенная сумма, которую сначала надо накопить на депозитах или в других инструментах и затем уже вложить в ОВГЗ", - говорит инвестбанкир.

Для тех, кому самостоятельно скучно и сложно разбираться во всех этих облигациях, процентных ставках и надежности банков, уже сейчас в Украине есть организации, которые сделают это. Называются они негосударственные пенсионные фонды.

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Негосударственный пенсионный фонд

Вступить в этот клуб пенсионеров, в отличие от государственного, можно добровольно. И вносить столько денег, сколько можешь.

"Сказать, что вы заработаете много, - невозможно. Но основная задача - чтобы вы не потеряли", - отмечает директор Администрации негосударственных пенсионных фондов Юрий Бурков.

Это работает так:

заключаете договор;

вносите в течение, например, 20 лет ежемесячно по тысяче гривен;

фонд в течение этого времени покупает и продает акции, облигации, валюту или золото.

То есть, делают все, чтобы вы сохранили и приумножили ваши средства. А если вдруг не получится - никто гарантий не давал. Это тоже будет прописано в договоре.

"Вы можете откладывать столько, сколько можете, но вы должны понимать, что это будет не пенсия, это будет помощь. Для базовой модели это может быть 10-15%", - объясняет Юрий Бурков.

Это давняя мечта государства - дать украинцам возможность накапливать на пенсию самостоятельно. Настолько давняя, что первый законопроект о так называемом втором уровне пенсионной системы датируется 2003 годом. Последний из вариантов уже год лежит в Верховной раде. Игорь Палица убежден, его надо срочно рассматривать. Иначе - мы падаем в пенсионную пропасть.

"И дайте возможность людям, как во всем мире, иметь свой пенсионный счет, где он будет видеть, где его деньги, где он будет решать в объеме 25% куда инвестировать эти деньги. И государство будет гарантировать эти учреждения, контролировать и проверять. И все заработает. Ровно месяц или два", - говорит народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

В Минсоцполитики пока не уверены, спасет ли украинцев второй уровень пенсионной системы. Потому что сознания не хватает даже для солидарной.

"Как говорится, мы едим бутерброд. Хлеб - это солидарная система, масло - накопительная, добровольно-накопительная - это икорочка. Вот, если мы будем такое строить, то тогда мы будем иметь бутерброд", - говорит заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

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