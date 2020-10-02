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02 октября 2020, пятница, 06:10 1311 Инфографика
Общество 2020-10-02T07:15:03+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий октября: как будут проводить оплату

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий октября: как будут проводить оплату

Валерия Драгомирова
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Пенсии
Пенсии

В то время, как в Минсоцполитики показали календарь повышения пенсий в 2021, Пенсионный фонд, согласно утвержденному графику, начал финансировать пенсии в октябре. На пенсионные выплаты направили 1,2 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении фонда в соцсети Facebook. 

"1 октября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривен", - сказано в нем. 

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

На выплаты направили 1,2 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд УкраиныНа выплаты направили 1,2 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины


Как сообщали Українські Новини, в Украине пройдет масштабное повышение пенсий. Следующее повышение запланировано на 1 декабря 2020 года  - это уже третье в этом году повышение социальных стандартов и прожиточного минимума для всех категорий населения.

Кроме того, поколению 30-летних украинцев "светит" остаться без пенсии. Всем, кому исполнилось 35 лет, уже сейчас надо позаботиться и просчитать свое будущее.

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