Пенсионный фонд начал финансирование пенсий октября: как будут проводить оплату

В то время, как в Минсоцполитики показали календарь повышения пенсий в 2021, Пенсионный фонд, согласно утвержденному графику, начал финансировать пенсии в октябре. На пенсионные выплаты направили 1,2 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении фонда в соцсети Facebook.



"1 октября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривен", - сказано в нем.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

На выплаты направили 1,2 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины



Как сообщали Українські Новини, в Украине пройдет масштабное повышение пенсий. Следующее повышение запланировано на 1 декабря 2020 года - это уже третье в этом году повышение социальных стандартов и прожиточного минимума для всех категорий населения.



Кроме того, поколению 30-летних украинцев "светит" остаться без пенсии. Всем, кому исполнилось 35 лет, уже сейчас надо позаботиться и просчитать свое будущее.

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