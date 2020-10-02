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  • Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты
02 октября 2020, пятница, 05:30 2115 Инфографика
Политика 2020-10-02T05:30:01+03:00
Українські Новини
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты

Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты

Надежда Комендантова
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Пенсионная реформа. Фото:forbes.net.ua
Пенсионная реформа. Фото:forbes.net.ua

В то время, как у украинцев могут высчитать до 50% из пенсии, украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях. В то же время, возникает много вопросов, кто имеет на нее право и как исчисляется стаж для получения льготной пенсии.

Раъяснение на эту тему опубликовало официальное издание Пенсионного фонда Украины "Пенсионный курьер" в Facebook.

В частности, в редакцию обратился мужчина с вопросом, как исчисляется льготный стаж, если предприятие, на котором он работал во вредных условиях, работало неритмично (по сокращенной рабочей неделей).

В ПФУ сообщили, что порядок применения Списков № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержден приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 18.11.2005 № 383 (далее - Порядок 383).

Согласно информации, в льготный стаж, дающий право на пенсию по возрасту на льготных условиях, засчитываются периоды работы, когда лицо было занято на работах во вредных условиях в течение полного рабочего дня. Полным рабочим днем ​​считается выполнение работ в условиях, предусмотренных Списками № 1 и № 2, не менее 80% рабочего времени, установленного для работников данного производства, профессии или должности, с учетом подготовительных, вспомогательных, текущих ремонтных работ, связанных с выполнением трудовых обязанностей.

Согласно пункту 7 Порядка 383 в случае неритмичной работы предприятия или организации подсчет льготного стажа осуществляется в следующем порядке: общее количество дней, в течение которых работник полный рабочий день был занят на работах с вредными условиями труда, делится на 25,4 - при шестидневной рабочей недели и на 21,2 - по пятидневной рабочей недели.

Сообщается, что в таком же порядке исчисляется льготный стаж работников специализированных предприятий и организаций (ремонтных, ремонтно-строительных, монтажных и т.д.), занятых полный рабочий день на работах с вредными условиями труда непосредственно в производственных структурных подразделениях других компаний и организаций по профессиям и на должностях, предусмотренных спискам.

В то же время, как пишет Главком, льготная пенсия выплачивается уже при достижении 50 лет. По информации ПФУ, по закону, такие граждане могут выйти на заслуженный отдых раньше остальных.

Получать льготную пенсию имеют право:

по достижении ими 50 лет: 


при наличии страхового стажа в 25 лет у мужчин, из них не менее 10 лет на "вредных" работах;

  • 20 лет у женщин, из них не менее 7 лет и 6 месяцев на указанных работах.

при достижении 55 лет:

  • стаж 30 лет у мужчин, из них не менее 12 лет и 6 месяцев на указанных работах;
  • 25 лет у женщин, из них не менее 10 лет на указанных работах.

При этом, не всегда украинцы могут добиться начисления льготной пенсии – органы пенсионного обеспечения отказывают.

Свои права можно отстаивать в суде. Однако, правительство вскоре планирует сократить количество категорий пенсионеров, которые будут иметь право на получение льготной пенсии.

Так, те граждане, для которых законодательством предусмотрено право выходить на отдых по "выслуге лет" до достижения общего пенсионного возраста, не смогут получать выплату, одновременно работая. 

Стаж для пенсии в Украине. Стаж для пенсии в Украине.

Напомним, подать заявление для автоматического назначения пенсии можно также онлайн.

Также украинцы будут получать по две пенсии сразу: в Кабмине анонсировали новую пенсионную реформу

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