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  • В пятницу в Киеве не добавилось школ, закрытых на карантин - 2 класса перевели на "дистанционку"
02 октября 2020, пятница, 18:40 514
Политика 2020-10-02T19:30:01+03:00
Українські Новини
В пятницу в Киеве не добавилось школ, закрытых на карантин - 2 класса перевели на "дистанционку"

В пятницу в Киеве не добавилось школ, закрытых на карантин - 2 класса перевели на "дистанционку"

Ольга Фандорина
Школа, Карантин, дистанционное обучение, Карантин в школах
Дистанционное образование. Фото: pixabay
Дистанционное образование. Фото: pixabay

Количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 4, переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 2 до 275 в сравнении с прошлыми сутками, в то время как в Украине установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 375 учеников и 259 учителей.

Также в столице временно закрыто 2 учреждения дошкольного образования и 41 группа.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українські новини, 28 сентября в Киеве 18 классов вернулись к занятиям.

Также заболеваемость коронавирусом в Киеве за сутки увеличилась почти вдвое.

По прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки. 

Также при появлении действенной вакцины против коронавируса, может понадобиться около года на возвращение жизни людей в норму после пандемии.

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