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28 сентября 2020, понедельник, 19:38 27
Общество 2020-09-28T20:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве 18 классов вернулись к занятиям, еще 272 — продолжают оставаться на дистанционном обучении

В Киеве 18 классов вернулись к занятиям, еще 272 — продолжают оставаться на дистанционном обучении

Константин Долгий
Киев, Киевская область, коронавирус в Киеве, Пандемия коронавируса, Коронавирус в школе, Самоизоляция учеников
Карантин в школе. Фото: Pixabay
Карантин в школе. Фото: Pixabay

В то время как мэр Кличко пообещал обеспечить столичных преподавателей защитными очками, количество закрытых на карантин школ в Киеве снизилось на 2 до 4, переведенных на дистанционное обучение классов — на 18 до 272 в сравнении с пятницей, 25 сентября.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 358 учеников и 1184 учителей.

Также в столице временно закрыты 3 учреждения дошкольного образования и 23 группы.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 6, переведенных на дистанционное обучение классов — уменьшилось на 6 до 290.

Также сообщалось, что учащиеся учебных заведений среднего образования не обязаны проходить тестирование на коронавирус для подтверждения обучения после выхода из самоизоляции.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине снизилось количество заболевших коронавирусом, которым требуется госпитализация.

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