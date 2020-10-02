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  • При появлении вакцины от коронавируса люди смогут вернуться к нормальной жизни как минимум через год, - ученые
02 октября 2020, пятница, 09:28 89
Наука 2020-10-02T09:29:16+03:00
Українські Новини
При появлении вакцины от коронавируса люди смогут вернуться к нормальной жизни как минимум через год, - ученые

При появлении вакцины от коронавируса люди смогут вернуться к нормальной жизни как минимум через год, - ученые

Анна Рудык
Коронавирус, вакцина от коронавируса, коронавирус в Украине, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в мире каждые 16 секунд от коронавируса умирает человек, при появлении действенной вакцины против коронавируса, может понадобиться около года на возвращение жизни людей в норму после пандемии. Об этом заявили эксперты Королевского научного общества (Великобритания), передает ВВС.

По мнению ученых, после появления действенного препарата все равно потребуется время, чтобы прививки получило достаточное количество человек.

"Даже когда вакцина станет доступной, это не означает, что за месяц все пройдут вакцинацию, мы говорим о шести месяцах, девяти месяцах, годе. Речь не идет о том, что жизнь вдруг вернется в норму в марте", – отметил профессор Нилэй Шах из Имперского колледжа Лондона.

По мнению экспертов, с началом внедрения вакцинации ограничения можно будет постепенно ослаблять. Процесс займет минимум год.

По оценкам ученых, проведение вакцинации от коронавируса будет проходить в 10 раз быстрее, чем иммунизация от гриппа. Для этого потребуется постоянная работа до 30 тыс. подготовленного персонала.

Доктор Фиона Калли из Имперского колледжа в свою очередь отметила, что вакцина "вселяет чувство большой надежды на потенциальное окончание пандемии".

"Но мы знаем, что история разработки вакцин полна ошибок", – подчеркнула она.

В вопросе о том, когда и что именно дадут вакцины, нужно проявлять "реализм", отметили ученые.

Как сообщали Українські Новини, в Италии суточное количество Covid-19 превысило 2 тысячи впервые с апреля.

Также в Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

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