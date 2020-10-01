подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
1.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Николаевской области и города Николаева"

01 октября 2020, четверг, 09:28 226
Общество 2020-10-01T09:32:08+03:00
Українські Новини
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет - 4069 новых случая за сутки

Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет - 4069 новых случая за сутки

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

30 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 069 до 213 028, количество умерших от заболевания - на 64 человека до 4 193 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 1%, новых летальных случаев не изменилось.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 1 октября в Украине зарегистрированы 213 028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 193 летальных, 94 443 человека выздоровели.

За сутки зафиксированы 4 069 новых случаев заболевания, выздоровели 2 083 человека, умерли 64 человека.

Таким образом, 30 сентября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 4 069 против 2 083.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 1 октября составило 114 392 человека, что на 1,7% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (23 155), Львовской (20 590) и Харьковской областях (19 128).

В Черновицкой области зафиксированы 14 605 случаев COVID-19, в Ивано-Франковской - 13 837 случаев, в Одесской – 13 789, в Тернопольской - 13 767, в Ривненской - 12 554, в Закарпатской – 9 918, в Киевской - 9 279, в Волынской - 8 194, в Винницкой - 6 308, в Хмельницкой - 6 188, в Днепропетровской и Житомирской - по 6 088 случаев.

4 435 случаев выявлены в Сумской области, 4 254 случая - в Черниговской, 4 165 случаев - в Черкасской, 4 128 случаев - в Запорожской, 3 557 случаев - в Донецкой, 3 270 случаев - в Николаевской, 2 345 случаев - в Полтавской, 1 168 случаев - в Херсонской, 1 127 случаев - в Кировоградской и 1 091 случай - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, Украина на карантине 204-й день.

Также председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма заразился коронавирусом нового типа.

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса

Украина на карантине 204-й день. Что запрещено в "...
Владислав Красинский: семейный врач со мной общать...
Супрун рассказала о рисках заболевания COVID-19 у ...
В Киеве почти вдвое упала заболеваемость коронавир...
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет - 4069 новых случая за сутки
Новые тарифы на коммуналку, выборы и первый снег: что ждет украинцев в октябре
Новости
Расследованием причин массовых пожаров на Луганщине занялась прокуратура 09:48
Остаток средств в госказне сократился более чем в 2 раза 09:47
Непогода оставила без света почти полсотни населенных пунктов в Киевской области 09:32
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет - 4069 новых случая за сутки 09:28
Суд арестовал недвижимость, картины, антиквариат и счета президента МАУ Дыхне, — источник 09:20
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Курс доллара упал. Почем продают валюту в обменниках во вторник 10:23
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
больше новостей
Когда украинцы будут отдыхать: перенос рабочих дней в 2021 году
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok