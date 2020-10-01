Заболеваемость коронавирусом в Киеве подскочила почти вдвое за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 30 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 377 человек до 23 155, умерших - на 10 до 391. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 377 больных. Из них 39 детей и 16 медиков. 10 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 391 жителя Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 155", - написал он. Больше всего случаев заболевания обнаружено в Деснянском районе - 57, Днепровском - 52 и Дарницком - 46. Заболели 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, а также 22 девочки от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет. В больницы были госпитализированы 45 человек, остальные остаются на самоизоляции под контролем врачей. За сутки выздоровел 231 человек. За весь период эпидемии коронавирус в Киеве преодолел 6 941 заболевший. Как сообщали Українськi Новини, в Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин. Также количество проведенных тестов на коронавирус перевалило за 30 тысяч в сутки.