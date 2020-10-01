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01 октября 2020, четверг, 12:18 59
Общество 2020-10-01T12:30:02+03:00
Українські Новини
Заболеваемость коронавирусом в Киеве подскочила почти вдвое за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Киеве подскочила почти вдвое за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 30 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 377 человек до 23 155, умерших - на 10 до 391.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 377 больных. Из них 39 детей и 16 медиков. 10 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 391 жителя Киева. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 155", - написал он.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Деснянском районе - 57, Днепровском - 52 и Дарницком - 46.

Заболели 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, а также 22 девочки от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет.

В больницы были госпитализированы 45 человек, остальные остаются на самоизоляции под контролем врачей.

За сутки выздоровел 231 человек.

За весь период эпидемии коронавирус в Киеве преодолел 6 941 заболевший.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин.

Также количество проведенных тестов на коронавирус перевалило за 30 тысяч в сутки.

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