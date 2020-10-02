подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 октября 2020, пятница, 17:17 32
Медицина 2020-10-02T17:18:18+03:00
Українські Новини
Шесть водителей "Киевпастранса" заболели COVID-19

Шесть водителей "Киевпастранса" заболели COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, Распространение коронавируса, коронавирус в Киеве, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Шесть водителей предприятия "Киевпастранс" заболели коронавирусом, в то время, как за прошедшие сутки в столице выявили 447 новых случаев COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

По его словам, в целом коронавирусом сейчас болеют 11 сотрудников "Киевпастранса".

С марта месяца, как сообщил мэр, 43 сотрудника предприятия "подхватили" коронавирус, 32 уже выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки коронавирусом заболели 43 учителя и четверо учеников.

Также в Украине за прошедшие сутки количество выявленных случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 4 633 до 217 661, количество умерших от заболевания - на 68 человек до 4 261.

Ранее сообщалось о том, что Киев остался в "желтой зоне" эпидемической опасности. Тернополь остался в "красной зоне", а также в "красную зону" эпидопасночти включен Канев (Черкасская область).

Кроме того, ВОЗ прогнозирует, что заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тысяч случаев в сутки.

Больше новостей о: Коронавирус Распространение коронавируса коронавирус в Киеве заражение коронавирусом Выздоровление от коронавируса

Коболев заразился коронавирусом...
В Киеве 447 случаев коронавируса за сутки: данные ...
Несколько сотрудников Херсонской обладминистрации ...
В Киеве начало расти количество заболевших коронав...
Крушение Ан-26 под Харьковом. Минобороны расшифровало "черные ящики" самолета
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом растет несмотря на уменьшение тестирований
Новости
Украинцы сдали в Приватбанк 4,2 млн гривен 25-копеечными монетами перед выводом их из оборота 17:18
Шесть водителей "Киевпастранса" заболели COVID-19 17:17
Виталий Кличко. Фото: Facebook
Киев заранее подготовился к началу отопительного сезона, – мэр Кличко 17:11 Видео
Полиция проводит проверку по факту взрыва на территории Антикоррупционного суда 16:54
Дело о крушении самолета АН-26 расследует ГБР: назначены экспертизы, допросы и осмотры 16:50
больше новостей
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
В Украине могут переписать правила ПДД 05:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
Украинским полярникам увеличили размер суточных в 50 раз 22:08
В одной из школ Житомира заболели 30 педагогов, у троих выявили COVID-19 20:26
больше новостей
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно: кто имеет право на льготные выплаты 05:30 Инфографика
Сергей Шахов. Фото: ВРУ
Луганщина в огне, власть – бездействует, — Сергей Шахов 20:44
За должность мэра Киева будут соревноваться 20 кандидатов. Что о них известно 19:32 Обновлено
Сенкевич и Чайка выходят во второй тур на выборах мэра Николаева, – соцопрос 14:00
больше новостей
В Украине всплеск заболеваемости коронавирусом — 4 633 новых случая за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok