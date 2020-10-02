Шесть водителей "Киевпастранса" заболели COVID-19

Шесть водителей предприятия "Киевпастранс" заболели коронавирусом, в то время, как за прошедшие сутки в столице выявили 447 новых случаев COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

По его словам, в целом коронавирусом сейчас болеют 11 сотрудников "Киевпастранса".

С марта месяца, как сообщил мэр, 43 сотрудника предприятия "подхватили" коронавирус, 32 уже выздоровели.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве за сутки коронавирусом заболели 43 учителя и четверо учеников.

Также в Украине за прошедшие сутки количество выявленных случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 4 633 до 217 661, количество умерших от заболевания - на 68 человек до 4 261.

Ранее сообщалось о том, что Киев остался в "желтой зоне" эпидемической опасности. Тернополь остался в "красной зоне", а также в "красную зону" эпидопасночти включен Канев (Черкасская область).

Кроме того, ВОЗ прогнозирует, что заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тысяч случаев в сутки.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости