В Украине всплеск заболеваемости коронавирусом — 4 633 новых случая за сутки

В то время, как с 5 октября в Украине обновили карантинное зонирование, 30 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 633 до 217 661, количество умерших от заболевания - на 68 человек до 4 261 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 13,9%, новых летальных случаев - на 6,3%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 2 октября в Украине зарегистрирован 217 661 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 4 261 летальный, 96 591 человек выздоровел.

За сутки зафиксированы 4 633 новых случая заболевания, выздоровели 2 148 человек, умерли 68 человек.

Таким образом, 1 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 4 633 против 2 148.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 2 октября составило 116 809 человек, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (23 602), Львовской (20 826) и Харьковской областях (19 588).

В Черновицкой области зафиксированы 14 787 случаев COVID-19, в Одесской - 14 069 случаев, в Тернопольской – 13 996, в Ивано-Франковской - 13 968, в Ривненской - 12 770, в Закарпатской – 10 004, в Киевской - 9 428, в Волынской - 8 325, в Винницкой - 6 452, в Хмельницкой - 6 432, в Днепропетровской - 6 422, Житомирской - 6 265 случаев.

4 677 случаев выявлены в Сумской области, 4 409 случаев - в Черниговской, 4 295 случаев - в Черкасской, 4 284 случая - в Запорожской, 3 650 случаев - в Донецкой, 3 369 случаев - в Николаевской, 2 512 случаев - в Полтавской, 1 250 случаев - в Херсонской, 1 141 случай - в Кировоградской и 1 140 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, 30 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 069 до 213 028, количество умерших от заболевания - на 64 человека до 4 193.

Тем временем, Киев остался в "желтой зоне" эпидемической опасности, Тернополь остался в "красной" и в "красную" включен Канев (Черкасская область).

По прогнозам ВОЗ, заболеваемость коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тыс. случаев в сутки.

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