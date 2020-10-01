В Киеве за сутки коронавирусом заболели 43 учителя и четверо учеников

Количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 4, переведенных на дистанционное обучение классов уменьшилось на 2 до 273 в сравнении с прошлыми сутками.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 369 учеников и 248 учителей.

Также в столице временно закрыто 2 учреждения дошкольного образования и 40 групп.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 30 сентября количество закрытых на карантин школ в Киеве уменьшилось на 1 до 4, переведенных на дистанционное обучение классов - на 1 до 275.



Кроме того, в Киевской области коронавирусом за сутки заразились еще 12 детей.

Также заболеваемость коронавирусом в Киеве подскочила почти вдвое за сутки.

Заболели 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, а также 22 девочки от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет.

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