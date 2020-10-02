Коболев заразился коронавирусом

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Очередной COVID-антирекорд в Украине, и я, к сожалению, часть этой статистике... Чувствую себя хорошо, надеюсь, что обоняние не потеряю, ни реальное, ни деловое", - написал он.

Коболев напомнил, что менеджмент и сотрудники "Нефтегаза" с марта работают преимущественно дистанционно.

Также он добавил, что во время его самоизоляции обязанности предправления "Нефтегаза" будет исполнять временно исполняющий обязанности генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Как сообщали Українські Новини, ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что заболел коронавирусом.

Кроме того, экс-борец и депутат Жан Беленюк заболел коронавирусом.



Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания Трамп заболели коронавирусной болезнью.

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