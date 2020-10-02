Трамп заболел коронавирусом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19 после проведения дебатов с Джо Байденом.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Сегодня ночью, @FLOTUS (никнейм Мелании в Twitter – ред.) и я дали положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к карантину и процессу восстановления. Мы преодолеем это вместе!", - написал президент США.

Положительный тест Трампа появился всего через несколько часов после того, как Трамп написал, что у его помощницы Хоуп Хикс тест показал коронавирус.

Как сообщали Українськi Новини, во время предвыборных дебатов Джо Байден назвал Дональда Трампа "щенком Путина".

Также Дональд Трамп упомянул Украину и работу в компании Burisma Хантера Байдена, сына его соперника на выборах Джо Байдена, в национальных дебатах.

Дебаты состоялись 29 сентября, и их транслировали не только американские, но и некоторые украинские медиа.

Словесная дуэль состоялась на площадке Университета в Кливлинде, штат Огайо. Время - 21.00 по местному (4 часа утра по Киеву). Дебаты длились около полутора часов. Их план состоял в обсуждении 6 тем, на каждую из которых было отведено по 15 минут.

Трамп сомневался в честности предстоящего голосования, осуждал движение Антифа, часто прерывал оппонента и ведущего, пообещал опубликовать свою налоговую декларацию, много говорил о поддержке армии и полиции, обвинял Китай в коронавирусной пандемии, не стал отрекаться от сторонников белого супремасизма.

Байден назвал Трампа "клоуном" и предлагал "заткнуться", пообещал создать 7 миллионов рабочих мест и привести экономику к росту на 1 триллион долларов, критиковал план медицинской реформы Трампа, пообещал не объявлять себя президентом до официальных результатов.

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