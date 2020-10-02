Крушение Ан-26 под Харьковом. Минобороны расшифровало "черные ящики" самолета

Специалисты Министерства обороны расшифровали данные двух бортовых самописцев ("черных ящиков") с потерпевшего крушение самолета Ан-26 в Харьковской области.

Об этом Українським Новинам сообщили несколько источников в правоохранительных органах.

"Черные ящики" расшифрованы", - сказал один из них.

Второй источник сообщил, что на данный момент идет процесс сопоставления данных бортовых самописцев.

Других деталей собеседники пока не сообщили.

Как сообщали Українськi Новини, авиакатастрофа военного Ан-26 с курсантами на борту могла произойти в том числе и из-за человеческого фактора.

Также Ан-26 разрешили посадку лишь спустя минуту после запроса.

Кроме того, Зеленский сообщил, что церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета Ан-26 Вооруженных сил возле Чугуева (Харьковская область) состоится через 2-3 недели.

Ранее, вечером 25 сентября, в районе аэропорта Чугуева при попытке совершения аварийной посадки разбился самолет Ан-26. На борту находилось 27 человек (20 курсантов Харьковского военного училища и 7 членов экипажа). 25 из них погибли при крушении. Позже в больнице умер еще 1 военнослужащий, который был госпитализирован

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