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02 октября 2020, пятница, 12:01 2587
Силовые структуры 2020-10-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
Крушение Ан-26 под Харьковом. Минобороны расшифровало "черные ящики" самолета

Крушение Ан-26 под Харьковом. Минобороны расшифровало "черные ящики" самолета

Анна Рудык
Минобороны, Крушение самолета, Падение самолета, авиакатастрофа АН-26 с курсантами
Место крушения АН-26. Фото: Чугуев/Telegram-канал
Место крушения АН-26. Фото: Чугуев/Telegram-канал "Харьков Times"

Специалисты Министерства обороны расшифровали данные двух бортовых самописцев ("черных ящиков") с потерпевшего крушение самолета Ан-26 в Харьковской области.

Об этом Українським Новинам сообщили несколько источников в правоохранительных органах.

"Черные ящики" расшифрованы", - сказал один из них.

Второй источник сообщил, что на данный момент идет процесс сопоставления данных бортовых самописцев.

Других деталей собеседники пока не сообщили.

Как сообщали Українськi Новини, авиакатастрофа военного Ан-26 с курсантами на борту могла произойти в том числе и из-за человеческого фактора.

Также Ан-26 разрешили посадку лишь спустя минуту после запроса.

Кроме того, Зеленский сообщил, что церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета Ан-26 Вооруженных сил возле Чугуева (Харьковская область) состоится через 2-3 недели.

Ранее, вечером 25 сентября, в районе аэропорта Чугуева при попытке совершения аварийной посадки разбился самолет Ан-26. На борту находилось 27 человек (20 курсантов Харьковского военного училища и 7 членов экипажа). 25 из них погибли при крушении. Позже в больнице умер еще 1 военнослужащий, который был госпитализирован

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