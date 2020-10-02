Авіакатастрофа Ан-26 під Харковом. Міноборони розшифрувало "чорні ящики" літака

Дані двох бортових самописців ("чорних ящиків") з літака Ан-26, який зазнав авіакатастрофи в Харківській області, ф ахівці Міністерства оборони розшифрували .

Про це Українським Новинам повідомили кілька джерел у правоохоронних органах.

"Чорні ящики "розшифровані", - сказав один з них.

Друге джерело повідомило, що на сьогодні йде процес зіставлення даних бортових самописців.

Інших деталей співрозмовники поки не повідомили.

Як повідомляли Українськi Новини, авіакатастрофа військового Ан-26 з курсантами на борту могла статися в тому числі і через людський фактор.

Також Ан-26 дозволили посадку лише через хвилину після запиту.

Крім того, Зеленський повідомив, що церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі літака Ан-26 Збройних сил біля Чугуєва (Харківська область) відбудеться через 2-3 тижні.

Раніше, увечері 25 вересня, в районі аеропорту Чугуєва при спробі скоєння аварійної посадки розбився літак Ан-26. На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів Харківського військового училища і 7 членів екіпажу). 25 з них загинули під час аварії. Пізніше в лікарні помер ще 1 військовослужбовець, який був госпіталізований

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