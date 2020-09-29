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29 сентября 2020, вторник, 16:10 33
Президент 2020-09-29T16:45:01+03:00
Українські Новини
Церемония прощания с погибшими в катастрофе самолета Ан-26 состоится через 2-3 недели, – Зеленский

Церемония прощания с погибшими в катастрофе самолета Ан-26 состоится через 2-3 недели, – Зеленский

Александр Савич
Владимир Зеленский, Президент Владимир Зеленский, Церемония прощания, авиакатастрофа АН-26 с курсантами
Зеленский рассказал, когда состоится церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе Ан-26. Фото: ОП
Зеленский рассказал, когда состоится церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе Ан-26. Фото: ОП

Вслед за информацией о том, что семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26 выплатят 1,5 млн гривен, стало известно, что церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета Ан-26 Вооруженных сил возле Чугуева (Харьковская область) состоится через 2-3 недели.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на брифинге в Винницкой области, передают Українськi Новини.

"Что касается церемонии. Пока что должна поработать экспертная комиссия. Она идентифицирует тела погибших... Через 2-3 недели, я думаю, это будет возможно", – сказал он.

Во вторник в Харькове прошла церемония прощания с Виталием Вильховым – одним из двух выживших при самой авиакатастрофе, который, однако, позже скончался в больнице.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева при попытке совершения аварийной посадки разбился самолет Ан-26.

На борту находилось 27 человек (20 курсантов Харьковского военного училища и 7 членов экипажа). 25 из них погибли при крушении.

Позже в больнице умер еще 1 военнослужащий, который был госпитализирован.

1 выживший находится в больнице с травмами средней степени тяжести.

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