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26 сентября 2020, суббота, 23:07 467
Общество 2020-09-26T23:07:01+03:00
Українські Новини
Ан-26 с курсантами разрешили посадку только через минуту после запроса, — Кучер

Ан-26 с курсантами разрешили посадку только через минуту после запроса, — Кучер

Валерия Драгомирова
Чугуев, Алексей Кучер, ХОГА, авиакатастрофа АН-26 с курсантами
Место крушения АН-26. Фото: Telegram-канал
Место крушения АН-26. Фото: Telegram-канал "Харьков Times"

Диспетчер ответил только через минуту после запроса на посадку Ан-26 с курсантами. Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер во время брифинга, сообщает пресс-служба ХОГА. 

"По моей информации, с момента, когда пилот запросил посадку, люди, отвечающие за эту посадку, ответили только через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом мы возвращаемся к тому, что на тот момент было известно, что один из моторов не работал, - рассказал журналистам глава ХОГА. - Тут нужно выяснить - каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили. А через минуту, мы знаем, что, увы, наши ребята потерпели крушение на этом самолете"

По информации руководителя области, решающее слово должно быть за следствием и соответствующими комиссиями. Но Алексей Кучер настаивает на тщательной отработке версии о халатности.

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МВД ранее сообщало, что на борту находилось 28 человек. Позже стало известно, что одного курсанта в последний момент не пустили на борт самолета.


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