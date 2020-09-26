Ан-26 с курсантами разрешили посадку только через минуту после запроса, — Кучер

Диспетчер ответил только через минуту после запроса на посадку Ан-26 с курсантами. Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер во время брифинга, сообщает пресс-служба ХОГА.

"По моей информации, с момента, когда пилот запросил посадку, люди, отвечающие за эту посадку, ответили только через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. При этом мы возвращаемся к тому, что на тот момент было известно, что один из моторов не работал, - рассказал журналистам глава ХОГА. - Тут нужно выяснить - каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили. А через минуту, мы знаем, что, увы, наши ребята потерпели крушение на этом самолете".

По информации руководителя области, решающее слово должно быть за следствием и соответствующими комиссиями. Но Алексей Кучер настаивает на тщательной отработке версии о халатности.

Как сообщали Українські Новини, отец выжившего курсанта попадал в авиакатастрофы трижды.



МВД ранее сообщало, что на борту находилось 28 человек. Позже стало известно, что одного курсанта в последний момент не пустили на борт самолета.





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