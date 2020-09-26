Умер один из курсантов, который находился в больнице. Тела всех погибших найдены

В то время, как в сети появились фото курсантов, погибших при падении самолета в Чугуеве, Государственная службы по чрезвычайным ситуациям заявила, что один госпитализированный военнослужащий, пребывавший на борту упавшего самолета Ан-26 Вооруженных сил, умер.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українськi Новини.

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - говорится в нем.

ГосЧС привлекла 62 человека и 10 единиц техники.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства заявил, что военнослужащий умер от полученных травм и ожогов.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем ​​траура в Украине в связи с падением самолета Ан-26 Вооруженых сил.

МВД ранее сообщало, что на борту находилось 28 человек. Позже стало известно, что одного курсанта в последний момент не пустили на борт самолета.

Тем временем, в Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26.

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