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  • Следствие не исключает, что причиной крушения Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, – Уруский
30 сентября 2020, среда, 16:27 1973
Общество 2020-09-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
Следствие не исключает, что причиной крушения Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, – Уруский

Следствие не исключает, что причиной крушения Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, – Уруский

Александр Савич
Авиакатастрофа, Чугуев, Олег Уруский, авиакатастрофа под Чугуевом, авиакатастрофа АН-26 с курсантами
Олег Уруский заявил, что при авиакатастрофе Ан-26 на технические неисправности, вероятно, наложился человеческий фактор. Фото: Радио Свобода
Олег Уруский заявил, что при авиакатастрофе Ан-26 на технические неисправности, вероятно, наложился человеческий фактор. Фото: Радио Свобода

Авиакатастрофа военного Ан-26 с курсантами на борту могла произойти в том числе и из-за человеческого фактора. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины, глава правительственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Олег Уруский.

Уруский вчера, 29 сентября, посещал военную часть А4104 в Чугуеве, где заслушал доклады военных и следователей Государственного бюро расследований о ходе расследования авиакатастрофы Ан-26.

"Сейчас проведен ряд мероприятий, среди которых: назначение судебно-медицинских экспертиз, выемка документов по организации и проведению полетов, допрос более 40 человек свидетелей катастрофы. На отдельной площадке на территории военной части А4104 уже происходит сбор фюзеляжа самолета, обломки которого были перевезены туда с места катастрофы", – сообщил Уруский.

По его словам, в ходе расследования причин авиакатастрофы становится понятно, что, кроме технических неисправностей, роль в трагедии мог сыграть и человеческий фактор.

"Следствие рассматривает несколько различных версий авиакатастрофы. Тем не менее, становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях", – написал Уруский.

Продолжается и работа над расшифровкой бортовых самописцев, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Окончание процесса расшифровки ожидается на этой неделе.

Как сообщали Українські новини, Ан-26 разрешили посадку лишь спустя минуту после запроса.

Также уцелевший в авиакатастрофе курсант рассказал, как ему удалось выжить.

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