Еще один депутат "Слуги народа" поборол COVID-19

В то время как фракции Верховной Рады приняли решение отменить проведение заседаний из-за вспышки коронавируса, народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк заявил, что выздоровел от коронавируса.

Как пишут Українські Новини, об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

По словам депутата, накануне он получил результат теста на коронавирус нового типа, который показал негативный результат.

"Выздоровел. Готов к работе", — написал Нагорняк.

О заражении коронавирусом депутат сообщил 17 сентября. Тогда Нагорняк отметил, что несмотря на заболевание чувствует себя хорошо.

Как сообщали Українські Новини, ранее о диагнозе COVID-19 заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, из-за чего, отметил он, ему придется временно прекратить предвыборную деятельность.

Также сообщалось, что коронавирусом заболел экс-борец и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк.

Кроме того, глава депутатской фракции "Голос" Кира Рудык также сообщила о COVID-19.

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