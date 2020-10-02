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Верховна Рада і партії 2020-10-02T12:15:03+03:00
Українські Новини
COVID-19 в Раді: Палиця і Шуфрич заразилися коронавірусом

COVID-19 в Раді: Палиця і Шуфрич заразилися коронавірусом

Константин Долгий
Нестор Шуфрич, Верховна Рада, Верховна Рада України, Ігор Палиця, коронавірус в Раді, Пандемія коронавірусу
Верховна Рада в масках. Фото: Українські Новини
Верховна Рада в масках. Фото: Українські Новини

COVID-19 виявили ще у двох народних депутатів Верховної Ради - Нестора Шуфрича від ОПЗЖ і Ігоря Палиці від "За майбутнє" у той час, як глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що заразився коронавірусів.

Як передають Українські Новини, про це вони заявили в четвер, 1 жовтня, в ефірі ток-шоу на каналі "1+1".

За словами Палиці, він вирішив зробити тест на коронавірус, коли дізнався, що контактував з раніше зараженими COVID-19 людьми. Тест дав позитивний результат, проте депутат зазначає, що у нього немає ніяких симптомів.

"Нічого страшного немає. У мене будь-яких симптомів. Почав профілактичне лікування", - сказав Палиця.

Народний депутат Нестор Шуфрич, своєю чергою, зазначив, що здав чотири тести на коронавірус. Результат першого з них дав позитивний тест, однак наступні три виявилися негативними.

Шуфрич заявив, що в понеділок зробить ще один тест на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, у Яни Зінкевич з "Європейської солідарності" виявили повторне зараження коронавірусом нового типу.

Також коронавірус виявили у Тетяни Грищенко, члена парламентської фракції "Слуга народу".

Тим часом колишній президент України Петро Порошенко скасував поїздки в області через зараження коронавірусом.

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