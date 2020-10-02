В четырех областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В то время, как пожар в Луганской области распространился на 13 тыс. гектаров, в Харьковской, Донецкой, Луганской и в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "2 октября в восточных (Харьковская, Луганская и Донецкая области), большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. Как сообщали Українські Новини, у полиции есть 4 версии возникновения пожаров в Луганской области. Основные из них: обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем. Кроме того, в пожарах в Луганской области погибли уже 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставили в медучреждения для оказания первоочередной помощи.Также в Луганской области эвакуируют еще одно село - Александровку. Тем временем синоптики прогнозируют в Луганской области затихание ветра в местах пожаров.