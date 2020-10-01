У полиции есть 4 версии возникновения пожаров в Луганской области

Правоохранители рассматривают 4 основные версии возникновения пожаров в Луганской области, от которых погибло уже 11 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"В рамках семи уголовных производств, начатых по фактам масштабных пожаров в районах Луганской области, устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов... Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем", - говорится в нем.

Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 Уголовного кодекса).

По данным следствия, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром.

Сейчас локализовано и ликвидировано 116 пожаров, на 30 участках возгорания работают подразделения спасателей.

В настоящее время с целью документирования преступлений работают более 30 следственно-оперативных групп.

Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек - свидетелей и потерпевших.

В свою очередь Офис Президента заявил, что учитывает информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться незаконными вооруженными формированиями с временно оккупированной территории и повлечь возникновение части из этих пожаров в нынешних погодных условиях.

В Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров.

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