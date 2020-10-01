подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • У полиции есть 4 версии возникновения пожаров в Луганской области
01 октября 2020, четверг, 22:20 398
Политика 2020-10-01T23:30:03+03:00
Українські Новини
У полиции есть 4 версии возникновения пожаров в Луганской области

У полиции есть 4 версии возникновения пожаров в Луганской области

Ольга Фандорина
Пожар, Луганская область, Пожары, пожар в Луганской области
Пожар в Луганской области. Фото: Нацполиция
Пожар в Луганской области. Фото: Нацполиция

Правоохранители рассматривают 4 основные версии возникновения пожаров в Луганской области, от которых погибло уже 11 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"В рамках семи уголовных производств, начатых по фактам масштабных пожаров в районах Луганской области, устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов... Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем", - говорится в нем.

Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 Уголовного кодекса).

По данным следствия, 30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром.

Сейчас локализовано и ликвидировано 116 пожаров, на 30 участках возгорания работают подразделения спасателей.

В настоящее время с целью документирования преступлений работают более 30 следственно-оперативных групп.

Проведено 20 осмотров мест происшествий в зоне пожаров, допрошено 58 человек - свидетелей и потерпевших.

В свою очередь Офис Президента заявил, что учитывает информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться незаконными вооруженными формированиями с временно оккупированной территории и повлечь возникновение части из этих пожаров в нынешних погодных условиях.

В Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров.

Больше новостей о: Пожар Луганская область Пожары пожар в Луганской области

В пожарах в Луганской области погибли уже 11 челов...
Масштабного пожара на Луганщине можно было избежат...
В Луганской области синоптики прогнозируют затихан...
Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганск...
Киев остался в "желтой" зоне, а Канев перевели в "красную". В Украине обновили карантинное зонирование
Посольство Беларуси призвало Украину не вмешиваться во внутренние дела страны
Новости
Зеленский заявил о засухе в трех областях Украины и пообещал помощь фермерам 23:30
По Краматорску сегодня пронеслась сильная пылевая буря 23:07
В Луганской области эвакуируют еще одно село - Александровку 22:49
Третья волна коронавируса может начаться в США в ближайшее время 22:48
У полиции есть 4 версии возникновения пожаров в Луганской области 22:20
больше новостей
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
больше новостей
Словения разрешила украинцам въезд без прохождения карантина при предъявлении отрицательного теста на COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok