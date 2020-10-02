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02 октября 2020, пятница, 10:16 103
Происшествия 2020-10-02T11:15:42+03:00
Українські Новини
Пожар в Луганской области распространился на 13 тыс. гектаров

Пожар в Луганской области распространился на 13 тыс. гектаров

Валерия Драгомирова
Пожар, Луганская область, ГосЧС, пожар в Луганской области
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС

Пожар в Луганской области распространился на 13 тыс. га, 1 очаг возгорания ликвидирован.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"В течение 30 сентября и 1 октября вдоль линии разграничения возникло 8 масштабных очагов лесных пожаров, из которых 1 очаг (возгорания) между населенными пунктами Байдовка и Половинкино Старобельского района в 12:30 1 октября ликвидирован", - сказано в нем.

Наиболее сложная обстановка сложилась на участке от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 32 населенных пунктов.

"В результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 17. Эвакуированы 150 человек. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 13 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

При этом Офис генерального прокурора 1 октября сообщал, что погибших - 11 человек.

Всего к тушению привлечены 2 557 человек и 264 единицы техники.

На месте также работают психологи областного управления ГосЧС.

Работы действуют в круглосуточном режиме на всех 7 основных очагах пожаров.

Тушение пожаров усложняется ужасными погодными условиями (с ураганными порывами до 20 м / с, длительный засушливый период), в результате чего огонь быстро распространяется на большие площади.

Координацию действий на месте пожара осуществляет по устранению последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщили Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

В Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров.

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