В Луганской области эвакуируют еще одно село - Александровку

Из-за масштабных пожаров в Луганской области, которые привели уже к 11 жертвам, эвакуируют село Александровка Новоайдарского района. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на странице в Facebook.

Он отметил, что сильный ветер пошел в сторону населенного пункта, в связи с чем глава Новоайдарской РГА объявил об эвакуации.

В населенный пункт направили полицию, скорые и автобусы для эвакуации.

"Будем концентрировать все силы, чтобы отбить Александровку. Надеемся, что за ночь во всехнаселенных пунктах будет локализация, а завтра приступим к тушению пожаров в лесах", - добавил Гайдай.

В свою очередь Офис Президента заявил, что учитывает информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться незаконными вооруженными формированиями с временно оккупированной территории и повлечь возникновение части из этих пожаров в нынешних погодных условиях.

В Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров.

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