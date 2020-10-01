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01 октября 2020, четверг, 22:49 296
Политика 2020-10-01T23:30:01+03:00
Українські Новини
В Луганской области эвакуируют еще одно село - Александровку

В Луганской области эвакуируют еще одно село - Александровку

Ольга Фандорина
Пожар, Эвакуация, Лесные пожары, пожар в Луганской области
Пожар. Фото: gp.gov.ua
Пожар. Фото: gp.gov.ua

Из-за масштабных пожаров в Луганской области, которые привели уже к 11 жертвам, эвакуируют село Александровка Новоайдарского района. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на странице в Facebook.

Он отметил, что сильный ветер пошел в сторону населенного пункта, в связи с чем глава Новоайдарской РГА объявил об эвакуации.

В населенный пункт направили полицию, скорые и автобусы для эвакуации.

"Будем концентрировать все силы, чтобы отбить Александровку. Надеемся, что за ночь во всехнаселенных пунктах будет локализация, а завтра приступим к тушению пожаров в лесах", - добавил Гайдай.

В свою очередь Офис Президента заявил, что учитывает информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться незаконными вооруженными формированиями с временно оккупированной территории и повлечь возникновение части из этих пожаров в нынешних погодных условиях.

В Луганской области синоптики прогнозируют затихание ветра в местах пожаров.

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