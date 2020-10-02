У чотирьох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Харківській, Донецькій, Луганській та в більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки у той час, як пожежа в Луганській області поширився на 13 тис. гектарів

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"2 жовтня в східних (Харківська, Луганська і Донецька області), більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці розглядають 4 основні версії виникнення пожеж в Луганській області. 30 вересня в Луганській області зафіксовано 146 пожеж, гасіння яких ускладнюється погодними умовами та сильним вітром.

Також в пожежах загинули 11 людей, ще 17 постраждали з опіками й отруєнням чадним. Їх газом доставили в медустанови для надання першочергової допомоги.

Крім того, 1 жовтня евакуювали село Олександрівка Новоайдарського району через масштабні пожежі, в яких загинули 11 людей. В населений пункт направили поліцію, швидкі й автобуси для евакуації.

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