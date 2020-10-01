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01 октября 2020, четверг, 16:12 289
Общество 2020-10-01T16:45:01+03:00
Українські Новини
Словения разрешила украинцам въезд без прохождения карантина при предъявлении отрицательного теста на COVID-19

Словения разрешила украинцам въезд без прохождения карантина при предъявлении отрицательного теста на COVID-19

Александр Савич
Словения, Въезд, коронавирус в Европе, Коронавирус в мире, Тест на коронавирус, Правила въезда
Словения разрешила украинцам не проходить карантин при наличии негативного теста на коронавирус. Фото: pixabay.com
Словения разрешила украинцам не проходить карантин при наличии негативного теста на коронавирус. Фото: pixabay.com

С 1 октября гражданам Украины разрешен въезд в Словению без необходимости прохождения 10-дневного карантина при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Об этом сообщает посольство Украины в Словении, передают Українські Новини.

Тест должен быть сделан в странах Европейского Союза, Шенгенской зоны, Словении или в учреждениях, которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория Словении по охране здоровья признали надежными и которые есть в перечне Национальной лаборатории.

Также в сообщении указан список пунктов для прохождения тестирования на коронавирус в Украине.

Как сообщали Українські новини, в сентября для украинских туристов открыли свои границы еще 4 страны.

Также Словения была первой страной в Европе, которая объявила об окончании эпидемии коронавируса и заявила, что полностью выходит из карантина в мае.

Кроме того, Болгария запретила украинцам въезд без теста на COVID-19.

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