Словения разрешила украинцам въезд без прохождения карантина при предъявлении отрицательного теста на COVID-19

С 1 октября гражданам Украины разрешен въезд в Словению без необходимости прохождения 10-дневного карантина при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы. Об этом сообщает посольство Украины в Словении, передают Українські Новини. Тест должен быть сделан в странах Европейского Союза, Шенгенской зоны, Словении или в учреждениях, которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория Словении по охране здоровья признали надежными и которые есть в перечне Национальной лаборатории. Также в сообщении указан список пунктов для прохождения тестирования на коронавирус в Украине. Как сообщали Українські новини, в сентября для украинских туристов открыли свои границы еще 4 страны. Также Словения была первой страной в Европе, которая объявила об окончании эпидемии коронавируса и заявила, что полностью выходит из карантина в мае. Кроме того, Болгария запретила украинцам въезд без теста на COVID-19.