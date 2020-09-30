В сентябре для украинских туристов открылись еще 4 страны: теперь их 52

Перечень стран, в которые украинским туристам открыт въезд, расширился в сентябре на 4 до 52, также иностранцам больше не собираются ограничивать въезд.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передают Українськi Новини.

"Хотя туристический сезон закончился, но возможность путешествовать никто не отменял. Сейчас для путешествий украинцев относительно открыты 52 страны. С прошлого брифинга 3 сентября добавились еще 4 страны. Они не наиболее популярны, но кому-то, может, пригодиться туда поехать: Иордания, Колумбия, Нигерия и Гана", - сказал он.

Ранее для путешествий граждан Украины открылись Болгария, Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Словения, Беларусь, Великобритания, Ирландия.

Также для украинцев открыты Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивские острова, Корея, Камбоджа, Пакистан, Казахстан, Армения, Иран, Ирак, Афганистан, Ливан.

Кроме того, украинцы могут путешествовать в Египет, Тунис, на Сейшельские острова, Коморские острова, в Танзанию, Кению, Эфиопию, Конго, Того, Чад, Судан, Южный Судан, Руанду, Бурунди, Замбию, Сомали, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне.

Помимо этого гражданам Украины разрешен въезд в США, Мексику, на Багамские острова, в Антигуа и Барбуду, Ямайку, Доминикану, Бразилию, Пуэрто-Рико и Эквадор.

Правила посещения этих стран разные: в некоторые разрешен безвизовый въезд, а в некоторые необходима виза, ряд из них не требуют соблюдения особых условий, остальные обязывают к тестированию на коронавирус или прохождению карантина.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин запретил въезд на территорию Украины иностранцам, кроме отдельных категорий, с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября.

Кроме того, Кабмин запретил иностранцам въезд транзитом через Украину. К исключениям о запрете подпадают лица, являющиеся одним из супругов, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины.

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