В Европе первая страна объявила о завершении эпидемии коронавируса и полностью выходит из карантина

В четверг правительство Словении объявило об официальном прекращении эпидемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это. Каждый день в течение последних двух недель власти подтверждали менее семи новых случаев коронавируса в то время, как в мире за сутки коронавирусом заболели 94 тысячи человек.

Об этом сообщает Reuters.

Люди, прибывающие сейчас в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить карантин в течение семи дней, как это было в начале апреля, говорится в заявлении правительства.

Страна с населением 2 миллиона человек, граничащая с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, на сегодняшний день сообщила о 1464 случаях коронавируса и 103 смертельных случаях. Словения объявила эпидемию 12 марта.

Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, истекают в конце мая.

Правительство заявило, что иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну.

Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС, за некоторыми исключениями, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы.

Граждане по-прежнему должны будут придерживаться основных правил, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции, заявило правительство.

Люди должны будут носить маски в закрытых общественных помещениях, стоять на расстоянии не менее 1,5 метров (5 футов) и дезинфицировать руки при входе в общественные места.

С середины марта в Словении были закрыты все школы, спортивные и культурные учреждения, бары, рестораны, гостиницы и магазины, за исключением продовольственных магазинов и аптек.

Правительство начало ослаблять блокировку с 20 апреля. Общественный транспорт возобновил работу на этой неделе, а на следующей неделе некоторые ученики вернутся в школы. Все бары и рестораны, а также небольшие гостиницы на 30 номеров будут открыты на следующей неделе.

Как сообщали Українські Новини, в Украине количество новых случаев коронавируса растет третий день подряд.

Тем временем, Украина 65-й день на карантине. До окончания осталась неделя.