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21 августа 2020, пятница, 10:50 24
Общество 2020-08-21T11:15:01+03:00
Українські Новини
Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Валерия Драгомирова
Словения, Коронавирус, самоизоляция
Словения. Фото: pixabay
Словения. Фото: pixabay

После того, как Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для украинцев после пересечения границы, Словения внесла Украину в "красный список". С 21 августа лица, прибывающие из Украины, должны пройти обязательную самоизоляцию.

Соответствующие обновления опубликованы на сайте словенского правительства, пишет "Европейская правда". 

Согласно нововведениям, с 06:00 21 августа на 14-дневную самоизоляцию должны отправиться все, кто прибывает в Словению из Украины, кроме отдельных категорий граждан, в отношении которых действуют другие правила.

В "красном списке" Словении - 74 государства. Кроме Украины, в нем фигурируют Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Бельгия и другие. В "зеленом списке" Словении 19 стран, по возвращении из которых самоизоляция не нужна.

Ранее Українські Новини писали, после возвращения из каких стран не нужна обсервация. В списке "красных" зон, при возвращении из которых нужно проходить обязательную обсервацию, находится 70 стран. 

Тем временем Египет с сентября обязал туристов перед въездом сдавать тест на коронавирус. 

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