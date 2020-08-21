Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

После того, как Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для украинцев после пересечения границы, Словения внесла Украину в "красный список". С 21 августа лица, прибывающие из Украины, должны пройти обязательную самоизоляцию.

Соответствующие обновления опубликованы на сайте словенского правительства, пишет "Европейская правда".

Согласно нововведениям, с 06:00 21 августа на 14-дневную самоизоляцию должны отправиться все, кто прибывает в Словению из Украины, кроме отдельных категорий граждан, в отношении которых действуют другие правила.

В "красном списке" Словении - 74 государства. Кроме Украины, в нем фигурируют Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Бельгия и другие. В "зеленом списке" Словении 19 стран, по возвращении из которых самоизоляция не нужна.

Ранее Українські Новини писали, после возвращения из каких стран не нужна обсервация. В списке "красных" зон, при возвращении из которых нужно проходить обязательную обсервацию, находится 70 стран.

Тем временем Египет с сентября обязал туристов перед въездом сдавать тест на коронавирус.

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