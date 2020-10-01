Болгария запретила украинцам въезд без теста на COVID-19

В то время как правительство Румынии продлило действие режима ЧС, который предусматривает закрытие границ, в Болгарии запретили гражданам Украины въезжать на свою территории без ряда необходимых документов.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Болгарии.

С 1 октября 2020 года гражданам Украины, которые желают посетить территорию Болгарии необходимо провести ПЦР-тестирование за 72 часа до пересечения границы и иметь при себе справку о негативном результате данного теста.

"В соответствующем документе должны быть указаны личные данные особы, сведения о лаборатории, где был проведен тест, а также прописан латиницей метод и негативный результат", — говорится в сообщении посольства.

Согласно данным сервиса Worldometer, в Болгарии с начала пандемии коронавируса в Болгарии было выявлено 20 833 случая заражения. От COVID-19 погибли 825 человек, еще 14 634 - смогли побороть заболевание.

Как сообщали Українські Новини, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал 52 государства, которые несмотря на пандемию остаются открытыми для украинцев.

Также сообщалось, что Кабмин запретил транзитные путешествия через территорию Украины для иностранных граждан.

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