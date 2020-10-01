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  • Массовое отравление в Коломые. В больницах остаются больше 40 человек
01 октября 2020, четверг, 14:57 148
Политика 2020-10-01T15:30:11+03:00
Українські Новини
Массовое отравление в Коломые. В больницах остаются больше 40 человек

Массовое отравление в Коломые. В больницах остаются больше 40 человек

Кира Молчанова
Отравление, Ивано-Франковская область, Коломыя, Массовое отравление
Больница. Фото: pixabay
Больница. Фото: pixabay

На сегодня еще 42 человека лечатся в больнице области после массового отравления в заводской столовой города Коломыя Ивано-Франсковской области. Еще 135 человек лечатся амбулаторно.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

У работников завода диагностировали острую кишечную инфекцию.

"По состоянию на 7:00 ч. 1 октября в лечебных учреждениях, с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция, остается 42 человека (за сутки выписано 15 человек) и 135 человек находятся на амбулаторном лечении. Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в городе Коломыя произошло массовое отравление. По словам медиков, пациенты — в состоянии средней тяжести. Специалисты еще исследуют, что могло стать причиной отравления, однако большинство больных жалуются на сосиски, которые съели в заводской столовой.

Ранее базе отдыха в Кирилловке в Запорожской области массово отравились отдыхающие.

12 учащихся Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились в столовой учебного заведения.

Раее в отеле в селе Славское, Львовская область, местной едой отравились 14 человек, из которых четверо - дети. 

Также массовые отравления произошли на свадьбе: полсотни человек с трудом пережили банкет на Буковине.

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