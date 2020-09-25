Массовое отравление на Прикарпатье. Больше 100 человек отравились в заводской столовой

На Прикарпатье 101 человек отравились после того, как пообедали в столовой — 44 человека пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Людям стало плохо после того, как они поели в столовой завода "Леон". Им поставили предварительный диагноз "острая кишечная инфекция".

"24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении, употреблявших пищу в столовой ООО "Леон" (г. Коломыя)", - сказано в сообщении.

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