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25 сентября 2020, пятница, 08:30 1316
Происшествия 2020-09-25T09:15:01+03:00
Українські Новини
Массовое отравление на Прикарпатье. Больше 100 человек отравились в заводской столовой

Массовое отравление на Прикарпатье. Больше 100 человек отравились в заводской столовой

Кира Молчанова
Отравление, Ивано-Франковская область, Коломыя, ГСЧС, Пищевое отравление
Картофель-пюре. Фото: Pixabay
Картофель-пюре. Фото: Pixabay

На Прикарпатье 101 человек отравились после того, как пообедали в столовой — 44 человека пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Людям стало плохо после того, как они поели в столовой завода "Леон". Им поставили предварительный диагноз "острая кишечная инфекция".

"24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении, употреблявших пищу в столовой ООО "Леон" (г. Коломыя)", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на базе отдыха в Кирилловке в Запорожской области массово отравились отдыхающие.

12 учащихся Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились в столовой учебного заведения.

Раее в отеле в селе Славское, Львовская область, местной едой отравились 14 человек, из которых четверо - дети. 

Также массовые отравления произошли на свадьбе: полсотни человек с трудом пережили банкет на Буковине.

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