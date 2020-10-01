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01 жовтня 2020, четвер, 14:57 4
Події 2020-10-01T16:15:02+03:00
Українські Новини
Масове отруєння в Коломиї. У лікарнях залишаються більш як 40 осіб

Масове отруєння в Коломиї. У лікарнях залишаються більш як 40 осіб

Кира Молчанова
Отруєння, Новини Коломиї, отруєння в Коломиї
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Після масового отруєння в заводській їдальні міста Коломия Івано-Франківській області станом на сьогодні, 1 жовтня, 135 осіб лікуються амбулаторно, ще 42 людини лікуються в лікарні області.

Про це повідомляє пресслужба Голосного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У працівників заводу діагностували гостру кишкову інфекцію.

"Станом на 7:00 ч. 1 жовтня в лікувальних установах, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція, залишається 42 людини (за добу виписано 15 осіб) та 135 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні. Проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в місті Коломия сталося масове отруєння. За словами медиків, пацієнти - в стані середньої тяжкості. Фахівці ще досліджують, що могло стати причиною отруєння, проте більшість хворих скаржаться на сосиски, які з'їли в заводській їдальні.

Раніше базі відпочинку в Кирилівці в Запорізькій області  отруїлися відпочивальники.

12 учнів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою підготовкою отруїлися в їдальні навчального закладу.

Раніше в готелі в селі Славське, Львівська область, місцевої їжею отруїлися 14 осіб, з яких четверо - діти. 

Також масові отруєння сталися на весіллі, півсотні людей ледь пережили банкет на Буковині.

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