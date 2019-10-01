Массовые отравления на свадьбе: полсотни человек с трудом пережили банкет на Буковине

На Буковине после свадебных банкетов в один день за помощью к медикам обратились 46 взрослых и 10 детей, сообщается на сайте Национальной полиции.

"Сегодня, 1 октября, примерно в 3 часа ночи в дежурную часть Путильского отделения полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в приемное отделение поступило 11 местных жителей с острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии", – передают в полиции.

К середине дня количество заболевших составило 50 человек. Среди них – девять несовершеннолетних в возрасте от 5 до 15 лет. Все пострадавшие 30 сентября гостили на свадьбе в одном из ресторанов в поселке Путила.

Аналогичное сообщение поступило утром и в Сторожинецкий отдел полиции. В местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок, которые 29-го сентября были на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Их состояние стабильное, угрозы жизни и здоровью нет. По указанным фактам полицейские начали уголовные производства.

Как сообщали Українські Новини, полсотни детей отравились в школьной столовой Одессы, а в Николаевской области дети массово отравились в детсаду. Ранее ГосЧС предупредила украинцев о массовых отравлениях по Украине полуфабрикатами, шаурмой и едой из кафе.