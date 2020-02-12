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  • На горнолыжном курорте местной едой отравились 10 взрослых и 4 ребенка
12 февраля 2020, среда, 10:18 506
Политика 2020-02-12T10:18:44+02:00
Українські Новини
На горнолыжном курорте местной едой отравились 10 взрослых и 4 ребенка

На горнолыжном курорте местной едой отравились 10 взрослых и 4 ребенка

Ольга Фандорина
Горнолыжный комплекс, Львовская область, Отравление, Отравление детей
Отравление, больница Фото: pixabay
Отравление, больница Фото: pixabay

В отеле в селе Славское, Львовская область, местной едой отравились 14 человек, из которых четверо - дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в среду, 12 февраля.

"11 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Сколевскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализировали 14 человек (из них четыре ребенка), которые питались в отеле Рандеву в с. Славское Сколевского района", - сказано в сообщении.

Отметим, что в селе Славское расположен горнолыжный курорт. Теперь там проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українські Новини, в Херсонской области 5-ти и 3-х летняя девочки попали в больницу из-за отравления алкоголем.

А в Киеве ученик принес в школу медный купорос, отравились шесть детей.

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