На горнолыжном курорте местной едой отравились 10 взрослых и 4 ребенка

В отеле в селе Славское, Львовская область, местной едой отравились 14 человек, из которых четверо - дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в среду, 12 февраля.

"11 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Сколевскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализировали 14 человек (из них четыре ребенка), которые питались в отеле Рандеву в с. Славское Сколевского района", - сказано в сообщении.

Отметим, что в селе Славское расположен горнолыжный курорт. Теперь там проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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