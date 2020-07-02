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02 июля 2020, четверг, 16:12 154
Происшествия 2020-07-02T16:30:02+03:00
Українські Новини
В курортной Кирилловке массово отравились отдыхающие

В курортной Кирилловке массово отравились отдыхающие

Ольга Фандорина
Отравление, Отдых, отдыхающие, Кирилловка
Кирилловка. Фото: stolychno.news
Кирилловка. Фото: stolychno.news

На базе отдыха в Кирилловке в Запорожской области массово отравились отдыхающие. Об этом сообщает поселковый совет Кирилловки.

Инцидент произошел на базе отдыха Днепровские зори. Люди начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья еще накануне вечером, с симптомами пищевого отравления, такими как рвота и повышенная температура, их госпитализировали в Якимовскую ЦРБ.

Директор местной Амбулатории общей практики семейной медицины Ирина Мохур заявила, что все пострадавшие связывают свое состояние с приемом пищи или купанием в бассейне. Но всем, кто жалуется на повышение температуры, сделают посевы на коронавирус.

Теперь на базе отдыха работают сотрудники полиции и других служб. Местные СМИ пишут, что уже госпитализировали 15 человек.

В свою очередь в поселковом совете подчеркивают, что с начала эпидемии COVID-19 в Кирилловке не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

А тем временем, в разгар сезона на одесских пляжах туристы забыли о карантине и отдыхают без ограничений.

Ранее Українські Новини сообщали, в Одессе на пляжах отдыхающие игнорируют карантинные ограничения: не носят маски и нарушают дистанцию.

Во время усиления карантина, в Одессе работников пляжа обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

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