подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
19 февраля 2020, среда, 08:41 11
Общество 2020-02-19T08:43:01+02:00
Українські Новини
В Тернополе в столовой колледжа массово отравились ученики

В Тернополе в столовой колледжа массово отравились ученики

Анна Рудык
Отравление, отравление в колледже, Отравление детей
Отравление. Фото: pixabay
Отравление. Фото: pixabay

12 учащихся Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились в столовой учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что у пострадавших диагностировали пищевое отравление.

"19 февраля в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ, с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учащихся (2003 - 2005 г.н.), которые употребляли пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в отеле в селе Славское, Львовская область, местной едой отравились 14 человек, из которых четверо - дети. 

Ранее группа воспитанников Бугского дошкольного учебного заведения попала в больницу с симптомами отравления.

Также массовые отравления произошли на свадьбе: полсотни человек с трудом пережили банкет на Буковине.

А во Львовской области 14 человек отравились в ресторане.

Больше новостей о: Отравление отравление в колледже Отравление детей

Обострение на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева
Новости
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09
Сегодня Кабмин проведет заседание в закрытом для СМИ режиме 09:05
Сегодня в Киев из аннексированного Крыма прибыл освобожденный журналист Николай Семена 09:01
Рынок земли и борьба с коррупцией: чем сегодня займутся депутаты 09:00
В Тернополе в столовой колледжа массово отравились ученики 08:41
больше новостей
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума 12:36 Документ
38 детективов НАБУ подали заявки на конкурс в САП 09:50
Рынок земли, коммуналка и визы для иностранцев: чем займется Рада на этой неделе 09:40
больше новостей
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Под видом удешевления правовых услуг власть хочет лишить граждан возможности качественно защищать свои права в судах, - Ставнийчук 12:52
Милованов допускает в будущем концессию больниц и университетов 16:54
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Портнов предложил Раде отменить амнистию участникам Майдана в честь 6-й годовщины 18:06
больше новостей
Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok