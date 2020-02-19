В Тернополе в столовой колледжа массово отравились ученики

12 учащихся Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились в столовой учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что у пострадавших диагностировали пищевое отравление.

"19 февраля в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ, с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учащихся (2003 - 2005 г.н.), которые употребляли пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в отеле в селе Славское, Львовская область, местной едой отравились 14 человек, из которых четверо - дети.

Ранее группа воспитанников Бугского дошкольного учебного заведения попала в больницу с симптомами отравления.

Также массовые отравления произошли на свадьбе: полсотни человек с трудом пережили банкет на Буковине.

А во Львовской области 14 человек отравились в ресторане.