Стало известно о новых жертвах на пожаре в Луганской области. Всего 9 погибших

Количество погибших при пожаре в Луганской области увеличилось на 3 человека до 9.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов", - сказано в нем.

Всего огнем пройдено 6 ячеек, ориентировочная площадь, пройденная огнем, всех ячеек составляет около 9,3 тыс. га.

"В результате пожаров погибли 9 человек и госпитализированы 14 человек", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, огнем повреждены ориентировочно 250 зданий, эвакуированы 120 человек.

В настоящее время распространение огня в сторону Северодонецка нет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в четверг Офис генерального прокурора сообщил, что количество погибших при пожаре в Луганской области составляет 6 человек.

30 сентября в Луганской области зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников.

Вследствие чрезвычайно сложных погодных условий и сильного ветра огонь распространился почти на 10 тыс. га в сутки.

В Луганской области пожары возле 10 сел, из некоторых пришлось эвакуировать жителей.

Также ранее сообщалось, что пожар в Луганской области повредил несколько десятков домов.

Расследованием причин массовых пожаров на Луганщине занялась прокуратура.

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