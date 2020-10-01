Расследованием причин массовых пожаров на Луганщине занялась прокуратура

Прокуратура открыла уголовное производство из-за массовых пожаров в Луганской области.

Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передают Українськi Новини.

На данный момент начаты уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Продолжаются неотложные следственные действия.

По ее совам, сейчас на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

82 пожара ликвидированы.

Из-за порывов ветра пламя быстро распространяется.

Продолжается тушение огня и эвакуация населения - эвакуированы 95 человек.

К борьбе с пожарами привлечены подразделения спасателей 5 областей.

Как сообщали Українськi Новини, 4 человека погибли, 10 госпитализированы, 120 эвакуированы из-за пожара в Луганской области

ГосЧС продолжает тушение пожаров возле Трехизбенки, Кряковки, Муратово и Капитаново Луганской области.

Накануне пожары в Луганской области возникли возле 10 населенных пунктов, часть из которых начали эвакуировать еще вчера.

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